Quotidiano.net - La trattativa Stati Uniti-Ucraina. Terre rare, la nuova minaccia Usa: "Firmate o spegniamo Starlink"

Leggi su Quotidiano.net

Cosìche potrebbero essere inesistenti. Latra Washington e Kiev si è incagliata sul potenziale sfruttamento da parte deglidelle cosiddetteche si trovano in. Si tratta di una lista di 17 elementi chimici (tra cui scandio, ittrio e lantanio) che servono – tra le altre cose – per produrre superconduttori e componenti dei veicoli elettrici. Trump, in un’intervista a Fox News di qualche giorno fa, aveva detto che per chiudere l’accordo voleva l’equivalente di "500 miliardi di dollari in". Una cifra, come sottolineato da Bloomberg, fuori da ogni logica. Attualmente la produzione globale di tutte levale 15 miliardi l’anno. Se anche Kiev fosse miracolosamente in grado da sola di produrre il 20% di questi elementi chimici, gli Usa dovrebbero firmare un diritto di sfruttamento di 150 anni delle miniere ucraine per raggiungere i 500 miliardi.