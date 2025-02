Donnapop.it - La tragedia di Rosita Celentano: la perdita di un figlio e l’asportazione dell’utero, il racconto

Leggi su Donnapop.it

, figlia di Adrianoe Claudia Mori, ha recentemente compiuto sessant’anni e ha trovato serenità nel suo cammino. In un’intervista a Gente,ha raccontato di come viva nel “qui e ora“, senza rimpianti, assecondando ciò che il cuore le dice.La sua vita è stata segnata da alcuni momenti difficili, ma l’ha affrontata con forza e determinazione, trovando in sé una forza che non pensava di avere. Nonostante la solitudine, ha imparato a crescere, evolversi e ad essere in pace con se stessa, senza più cercare un amore che non sente più necessario.Il grande dolore di: ladi unUno dei momenti più dolorosi della vita diè stata ladi unche tanto desiderava. A 42 anni, infatti, rimase incinta, ma purtroppo non riuscì a portare avanti la gravidanza.