La Spezia punta a diventare Capitale italiana della cultura con un dossier innovativo

Ilpresentato per la candidaturaa ‘’ è stato un grande lavoro di concerto portato avanti con oltre 70 soggetti tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio di cui il sindaco Pierluigi Peracchini va molto orgoglioso. Qual è il valorecome strumento di inclusione e partecipazione? "In un mondo in bilico fra ‘postumano’ e ‘transumano’, con tutte le crisi che ne derivano e che sono sotto gli occhi di tutti, l’umano deve rimanere tale, e l’unica via è la, per dirla alla Romano Guardini. Piùvuole dire più ricadute economiche, più socialità, più inclusività: ilche abbiamo presentato, ‘Unacome il mare’, è perfettamente in linea con l’Agenda 2030". Quanto è stato importante il viaggio e quanto lo sarebbe raggiungere la meta? "È stato un bellissimo viaggio che ci ha permesso di costruire una rete ancora più feconda fra il Comune e tutte le associazioni e gli operatorili del territorio, e mi auguro che comunque vada, non finisca qui, perché al di là delche ci costringeva a stare nelle sessanta pagine, le sinergie emerse sono talmente appassionanti che metteremo in cantiere altri progetti.