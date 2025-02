Sport.quotidiano.net - La speranza? I guai della Lucchese. Ma il Milan Futuro è vicinissimo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Su chi fare la corsa nelle ultime 10 giornate di regular season? A questo punto, pensare di salvarsi direttamente può sembrare irrealistico. Volando a +9 con lo scontro diretto a favore, il Campobasso è diventato irraggiungibile. Lo stesso vale per il Carpi, che ieri ha perso in casa con la Pianese ma resta a +8 e con una differenza reti decisamente migliore di quellasquadra di Baldini. Ai biancazzurri quindi non resta che aggrapparsi ai, che ha cinque lunghezze di vantaggio ma una pesante penalizzazione in arrivo. E molti addetti ai lavori prevedono che i rossoneri non riusciranno ad arrivare alla fine del campionato in queste condizioni. Per ora comunque la squadra di Gorgone non ha accusato segni di cedimento, anzi è reduce da due vittorie di fila e oggi a Sestri Levante è determinata a calare il tris.