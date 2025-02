Superguidatv.it - La seconda stagione di The Last of us arriva su Sky : cosa sappiamo finora

Ladi TheOf Us, acclamata serie tv di Hbo,in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 14 aprile, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Adattamento dell’omonima serie di videogiochi sviluppata per PlayStation da Naughty Dog con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, questo secondo capitolo è attesissimo dai fan. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.Theof Us: lasu SkyDopo una apprezzatissima prima, vincitrice anche dell’Emmy Award®, Theof Us torna in primavera. Composto da sette nuovi episodi, questo secondo capitolo della serie è ambientato cinque anni dopo gli eventi della prima. Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) dovranno superare alcuni conflitti sia tra di loro che con il mondo, che diventa sempre più pericoloso e imprevedibile.