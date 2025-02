Formiche.net - La scommessa di Giorgia. Scrive Arditti

Meloni accetta la sfida e prova a collocarsi nel punto d’incontro (non ancora accettato da tutti per la verità) tra Europa e Usa, provando a stare più avanti dell’oggi che ancora non è diventato domani.Certo, nel suo discorso alla conferenza dei conservatori americani c’è anche la parte di orgoglio politico, quella più sanguigna, quella più di “pancia”. Però non deve sfuggire il ragionamento da premier, a mio avviso il più interessante.Dice Meloni che non c’è Occidente senza l’America, ma nel farlo indica anche all’America che senza l’Europa tutto diventa un’altra cosa. E qui siamo al punto centrale del discorso di ieri, in cui gli elementi fondamentali sono due.Il primo è l’apprezzamento all’intervento del vice presidente americano Vance al meeting di Monaco: Meloni sceglie senza indugio di collocarsi dalla parte delle dure critiche del mondo repubblicano alle tendenze progressiste del Vecchio continente.