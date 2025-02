Iltempo.it - La rivalità con Merkel e la svolta sui migranti, chi è Friedrich Merz

Leggi su Iltempo.it

«Abbiamo vinto le elezioni. Le abbiamo vinte perché ci siamo ben preparati per questo e per assumere la responsabilità di governo. Agli elettori, grazie per la fiducia che avete riposto in me e in tutto il partito. Comprendo la responsabilità e le dimensioni delle sfide che abbiamo davanti». Così il leader della CDU-CSUrivolgendosi ai suoi sostenitori dopo i primi exit poll che indicano la formazione cristiano democratica assieme all'alleata Unione Cristiano Sociale bavarese prima con circa il 29% delle preferenze. «Voglio esprimere il mio rispetto per i nostri avversari politici: abbiamo condotto una dura campagna elettorale su politiche economiche, immigrazione, politica estera, sicurezza. Ma ora dobbiamo parlare l'un l'altro: vogliamo arrivare ad un governo capace di agire il più velocemente possibile con una maggioranza parlamentare perché il mondo là fuori non ci aspetta», ha aggiunto.