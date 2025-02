Lanazione.it - La rinascita di Montecorona. Abbazia agibile dopo il sisma

La bellissima chiesa di, una delle più amate dagli umbertidesi, è stata finalmente riaperta e restituita al culto e alla venerazione dei fedeli. Interdetta all’accesso nella parte superiore a causa del terremoto del marzo 2023, l’di San Salvatore è stata ufficialmente riaperta con una ordinanza di revoca siglata dal sindaco Luca Carizia. Già a metà dicembre 2024, in occasione delle festività natalizie, era stata restituita alla comunità la bellissima cripta inferiore dell’, una delle più importanti dell’Umbria, dove non sussistevano pericoli strutturali, permettendo ai fedeli di celebrare il Santo Natale in uno dei luoghi più cari alla tradizione religiosa di Umbertide. In quell’occasione, infatti, l’architetto incaricato dalla parrocchia aveva attestato che le lesioni presenti nell’intonaco della chiave dell’arco trionfale non costituivano un rischio per l’intero complesso, permettendo così l’accesso alla cripta.