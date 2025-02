Sport.quotidiano.net - La Rata senza alternative. A Urbino serve la vittoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ora è fondamentale concentrarsi su di noipensare troppo alla K Sport". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, indica quale può essere il pericolo dopo che i pesaresi sono saliti in vetta alla classifica. E così c’è da pensare solo alla partita di. "Giocheremo su un campo temibilissimo e non sarà semplice tornare a casa con i 3 punti". Ma in tale situazione la Maceratese non hase non farsi trovare pronta qualora la leader dovesse accusare un passaggio a vuoto. "Dovremo stare molto attenti e ripetere quanto già fatto vedere più volte in trasferta, anche se giocheremo su un manto che non si addice alle nostre caratteristiche e contro un avversario che predilige giocare di rimessa". All’andata l’ha pareggiata (2-2) dopo essere andata a riposo sul doppio svantaggio.