Lanazione.it - La ragazzina scomparsa individuata su un treno. Il padre felice: “Ho ritrovato la mia vita”

Lucca, 23 febbraio 2025 – Lieto fine per la vicenda dellaquindicenne che erada sabato sera da Lucca. Ilaveva lanmciato molteplici appelli sui social e migliaia erano state le condivisioni; poi, poco prima delle 22 di domenica, lo stessoha scritto che “con la preziosissima collaborazione dei carabinieri, polizia, protezione civile, vigili del fuoco, guardia di finanza e tutti voi . è stata ritrovata in buona salute. Vi abbraccio tutti con tutto il cuore”, Firmato “undi averla propria”. Il sindaco Mario Pardini è stato fra i primi a dare la notizia: “È con grande gioia che ho appreso del ritrovamento su unda Firenze a Lucca di ., la quindicenneieri sera nel centro della nostra città. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri di Lucca e tutte le forze dell'ordine che si sono attivate per aver portato a termine questa importante operazione”.