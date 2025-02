Ilgiorno.it - La protesta del commerciante Guido Scotti: "Sanzioni eccessive per una dimenticanza"

Leggi su Ilgiorno.it

"A causa di una, abbiamo pagato il canone per l’occupazione del suolo pubblico e la pubblicità con due settimane di ritardo. E ci siamo ritrovati, per questo, una maggiorazione del 10%. Tutto regolare, ma non è così che si tende una mano ai commercianti". A parlare è, titolare di uno storico negozio di San Donato, la “Meriggi gastronomica“, con sede in via Martiri di Cefalonia. Nel mirino la tassazione che il Comune applica ai commercianti e che prevede balzelli salati, in caso si sforino le scadenze. "Abbiamo dovuto versare 1.810 euro, contro gli iniziali 1.645 – entra nel dettaglio, che in passato è stato anche presidente della sezione locale di Confcommercio –. Non poco, per un ritardo di soli 14 giorni. E se avessimo pagato il giorno successivo, ossia il 15esimo dalla scadenza, la sanzione sarebbe stata addirittura del 30%".