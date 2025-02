Oasport.it - La prossima stagione della NFL vedrà 6 international match. Si giocherà anche a Madrid e Dublino

La NFL ha annunciato la prima novità in vistase il Super Bowl non si è disputato che due settimane or sono, il calendario 2025 sta già prendendo forma. Gli, ovvero le partite che saranno giocate fuori dai confini americani, sono diventate sei e per la prima volta saranno suddivise in quattro Paesi. Iin Inghilterra nel prossimo campionato saranno solamente 2. Al Wembley Stadium di Londra saranno di scena i Jacksonville Jaguars, quindi al Tottenham Hotspur Stadium assisteremo allo scontroAFC tra New York Jets e Cleveland Browns. Uno deilondinesi sarà sostituito dall’esordio dell’Irlanda. Al Croke Park di(82.000 spettatori) vedremo in azione i Pittsburgh Steelers.Confermata una partita in Germania. All’Olympiastadion di Berlino, infatti, ci aspetta undegli Indianapolis Colts, quindi si rinnoveràilin Brasile.