Ilfattoquotidiano.it - La Pedemontana Veneta è un pozzo senza fondo. Sale a 47 milioni il buco accumulato dalla regione in soli 9 mesi

Undi 47di euro soltanto in nove. A tanto assomma la perdita che laVeneto hadall’inizio di marzo alle fine di novembre 2024 per la gestione della. Le casse pubbliche hanno incassato 93,5di euro dai pedaggi degli automobilisti e dei camionisti, ma hanno dovuto sborsare 140,8di euro alla società Sis che ha costruito l’infrastruttura quale canone di disponibilità. La differenza conferma ciò che da anni si andava profilando per un’infrastruttura considerata strategicagiunta di Luca Zaia, ma che rischia di avere ricadute negative molto pesanti sul bilancio regionale.Il calcolo è nero su bianco in un referto della sezione di controllo della Corte dei Conti del Veneto, il terzo nell’arco di cinque anni, che rileva numerose criticità a un annofine dell’opera.