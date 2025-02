Gamberorosso.it - La patatina speciale inventata quarant'anni fa in una casa di campagna

Questa è la storia di una zucca che si trasforma in. Si svolge, più difa, al confine tra le province dell’Emilia Romagna e della Lombardia in una bellissimadiimmersa nel verde. Il racconto vuole che i nonni di Elena avessero l’abitudine, una volta terminato il raccolto di fine estate, di utilizzare una piccola parte delle zucche per affettarle sottilissime, buttarle nell’olio bollente fino a diventare croccanti e fare così la felicità dei nipoti che sgranocchiavano senza sosta queste sfoglie dal sapore dolce e salato. «Noi la zucca fritta l’abbiamo sempre mangiata - sorride Elena Malavasi che assieme al fratello Luca e alla madre gestisce l’azienda agricola La Rangona - è un sapore che appartiene alla mia infanzia e che ho cercato di portare a nuova vita».