La pagella di Como-Napoli

Ildopo tre pareggi consecutivi e dopo la vittoria dell’Inter di misura ieri contro il Genoa con gol di Lautaro, che ha permesso ai neroazzurri di portarsi al comando, perde a malo modo a, e nella settimana più importante arriva alla sfida di sabato contro l’Inter davvero in pessime condizioni sia fisiche e soprattutto mentali, oggi davvero Conte ci ha capito poco.2-1Ho visto questo:Meret sv: Un tiro due gol, qualcuno gli ha dato colpa sul primo gol, per me non esistono colpe in quella situazione, Incolpevole sul gol di Diao, poi mai più un tiro nella sua porta. Di Lorenzo 4,5: Soffre tutta la partita Nico Paz, sembra a corto di fiato. Rrahmani 2: Inconcepibile il retropassaggio senza guardare il portiere che ha regalato il vantaggio al, dopo ancora altri due disimpegni sbagiati che potevano creare ancora danni al, si perde Diao sul gol vittoria del, peggiore prestazione da quando è a