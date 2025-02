Lanazione.it - La nuova rotatoria alle Vedute. Dopo lo stop ripartono i lavori: "Eliminiamo l’incrocio pericoloso"

Erano attesi e, nel mezzo, non sono mancate polemiche. Ma ora sono ripartiti i– messo più volte sotto la lente anche dal dibattito politico locale – per la realizzazione delladi, a cura della Città Metropolitana di Firenze. L’intervento, atteso da tempo e dal costo totale di 700 mila euro, permetterà di eliminare ilincrocio che interessa tre strade provinciali: la strada Provinciale Romana Lucchese, la strada provinciale Pesciatina e la strada provinciale per Poggio Adorno. L’intervento attualmente in corso fa seguito alla prima fase dei, che hanno interessato il bosco circostante. "Si tratta di un’opera che stavamo aspettando da tempo, importante ed urgente ai fini della sicurezza stradale – spiega la sindaca Emma Donnini –.diè moltoed è necessario eliminarlo quanto prima.