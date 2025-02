Ilgiorno.it - La nottata all’Alcatraz, poi la coltellata a un fianco mentre aspettano il bus: l’incubo di due studenti spagnoli in Erasmus

Milano – Un’altra aggressione. Un altro ragazzo ferito, per fortuna in maniera superficiale. E l’allarme sulla diffusione dei coltelli che torna ancora una volta a risuonare per le strade di Milano. Se giovedì sera il raid a colpi di fendenti era andato in scena in via Pasolini a Cascina Merlata (con un diciannovenne italo-marocchino finito al Niguarda con tagli alla schiena e alle mani), all’alba di ieri la scena si è spostata in viale Romagna, a due passi da piazzale Piola: uno studente spagnolo di 22 anni, iscritto all’Università di Brescia nell’ambito del programma, è stato colpito aldestro; trasportato in condizioni non gravi al pronto soccorso del Fatebenefratelli, i medici gli hanno suturato il piccolo squarcio provocato da un oggetto appuntito e lo hanno dimesso.