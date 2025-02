Ilrestodelcarlino.it - La Mernap vince e allunga

Real Dem 4Faenza 6 (2-1) MONTESILVANO: Di Simone, Rucco, Repetto, Zaffiri, Caporale, Ciafrelli, Cicconetti, D’Aviero, Sirolli, Chiacchiaretta, Cardone, D’Angelo. All.: Sirolli FAENZA: Delvecchio, Gatti, Ferrara, Bosio, Lebbaraa, Hassane, Grelle, Magliocca, Zin Dine, Matteuzzi, Cedrini, Nannini. All.: Vespignani. Reti: 12’ pt e 18’ pt Rucco, 19’ pt e 19’ st Grelle, 3’ st Zin Dine, 8’ st e 10’ st Hassane 9’ st Cardone, 18’ st Magliocca, 13’ st Caporale La6-4 sul campo dell’ultima della classe esulle inseguitrici, distanti ora cinque punti. I faentini chiudono in svantaggio 1-2 il primo tempo e segnano le reti della vittoria negli ultimi due minuti del secondo. Nel prossimo turno lagiocherà sabato alle 15 in casa con Macerata.