La Massese al crocevia Pontebuggianese. Tre punti per alimentare il sogno playoff

Sarà un appuntamento per pochi intimi questo pomeriggio il match del campionato d’Eccellenza tra. Con il cambio di campo, ovvero il passaggio dallo stadio “Pertini“ di Ponte Buggianese al “Brizzi“ di Margine Coperta, è stata contestualmente disposta la disputa della gara a porte chiuse attraverso l’ordinanza emessa dal sindaco del comune di Massa e Cozzile. I tifosi apuani potranno quanto meno assistere alla sfida della propria squadra in diretta streaming sul canale ufficiale youtube della società bianconera, @calcio1919yt, al quale è possibile iscriversi per avere tutte le notifiche. L’iniziativa è dellae le dirette sono prodotte dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi. Per quanto riguarda lasono confermate le assenze anticipate negli ultimi giorni.