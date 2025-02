Quotidiano.net - La mappa del Vaticano 3 che ospita il Papa al Gemelli: tutte le misure per blindare Francesco

Roma, 23 febbraio 2025 – Dal 14 febbraioè ospite deltre, come viene chiamato l’appartamentole sito al decimo piano dell’ospedale, una sorta di mini-ospedale all’interno della grande struttura sanitaria. Si tratta di un intero piano, l’ultimo per l’esattezza, riservato ai pontefici e in questo caso a Bergoglio. Un’area privata che serve a garantire tutta la privacy e la tranquillità di cui il Santo Padre ha bisogno in questo momento così delicato. Perché si chiamatre Il nometre è stato dato da Wojtyla che, durante il ricovero del 2005, si affacciò proprio da quelle finestre per salutare i fedeli e condusse da lì un Angelus, durante il quale ribattezzò ilil "tre", dopo piazza San Pietro e Castel Gandolfo. Giovanni Paolo II vi soggiornò ben sette volte, la prima quando fu ferito da Alì Agcà in piazza San Pietro, il 13 maggio di 40 anni fa, e l'ultima, per un intervento di tracheotomia del 2005, quando il Parkinson era ormai in uno stato avanzato.