Ilfattoquotidiano.it - La madre di Albero Trentini a Meloni: “Con il cuore in mano le chiedo di aiutarci a riportare a casa mio figlio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Aspetto fiduciosa una sua risposta: aiuterebbe ad alleggerire la mia ansia e renderebbe l’attesa per il ritorno di Alberto più sopportabile”. Sono le parole con cui Armanda Colussodel cooperante incarcerato in Venezuela dallo scorso 15 novembre, si rivolge nell’appello alla presidente del Consiglio Giorgiaconsegnato alle pagine di Repubblica. Ladi Alberto ricorda come siano ormai 100 giorni che vive senza notizie dell’unico suo. E si rivolge alla premier: “Ci aiuti a liberarlo”.“Abbiamo scritto anche alla presidente del Consiglio Giorgia, per chiederle di percorrere tutte le strade, domandando se necessario il contributo di istituzioni anche di altri paesi per porre fine il prima possibile alla detenzione di nostro”, si legge nell’appello.