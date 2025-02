Ilfattoquotidiano.it - La lotta al cambiamento climatico è una questione di sicurezza, prosperità e democrazia

di Bruno MolaIl rapporto del servizio federale d’intelligence tedesco, pubblicato mercoledì scorso, lancia un allarme inequivocabile: ilrappresenta una minaccia esistenziale per l’Europa. Il riscaldamento globale non è solo una crisi ambientale, ma una sfida diretta alla stabilità economica, politica e sociale del continente. Gli impatti della crisi climatica stanno già aumentando i costi per le imprese, esacerbando le disuguaglianze tra gli Stati membri e minacciando la coesione dell’Unione Europea.Secondo il rapporto, le aree più colpite, come il Sud Europa, soffriranno di siccità più frequenti, crisi agricole e ondate migratorie sempre più difficili da gestire. Inoltre, le difficoltà economiche e l’inalimentare potrebbero alimentare tensioni interne, creando un terreno ancora più fertile per populismi e movimenti estremisti.