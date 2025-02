Ilrestodelcarlino.it - "La loro presenza è qualificante"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"É una buona cosa che ci siano tanti giovani che vengono a Ferrara per studiare – è il parere di Carla Stegani – questo ci qualifica e fa crescere a livello economico le attività, i locali che sono presenti sul territorio a partire da quelli che hanno levetrine nel centro storico". Carla Stegani evidenzia alcune criticità: "Ci sono sicuramente aspetti da migliorare nell’accoglienza di così tanti studenti, accoglienza tra l’altro avvenuta in anni recenti. Vediamo il rincaro degli affitti per gli alloggi, con una conseguenza anche per le famiglie che sono alla ricerca di un appartamento. Diventa una difficoltà".