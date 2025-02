Calcionews24.com - La Liga, vittoria del Barcellona a Las Palmas, controsorpasso all’Atletico Madrid: domani tocca al Real

Leggi su Calcionews24.com

La, ilbatte il Lase torna in cima al Laalrispondere in casa contro il Girona Ilchiude il sabato de Lacon unacontro il Las: trasferta vincente per i blaugrana alle canarie con i gol di Dani Olmo e .