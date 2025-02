Liberoquotidiano.it - La lezione americana di Giorgia Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le parole della sinistra, che la invitava a prendere esempio dal francese Jordan Bardella e non parlare alla Conferenza annuale dei conservatori, hanno avuto lo stesso effetto del braccio teso di Steve Bannon: le sono scivolate addosso. Peròuna replica alle richieste dei suoi avversari l'ha data lo stesso. Le avevano chiesto di dichiarare da che parte sta, se con Donald Trump o contro di lui, e lei ha risposto nel modo più chiaro: «I nostri avversari si augurano che il presidente Trump si allontani da noi. Scommetto che il presidente Trump, che è un leader forte ed efficace, lavorerà per rafforzare la nostra alleanza, lavorando con il mio governo e con l'Europa. E coloro che sperano nelle divisioni saranno smentiti». Sono le 19.53 italiane quando, vestita di rosso (il colore del repubblicani americani, ma forse è solo un caso ), appare sul grande schermo del Cpac, presentata tra gli applausi come la leader che si sta impegnando «to pull Europe back on track», per rimettere l'Europa in carreggiata.