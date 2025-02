Thesocialpost.it - La Juve batte un colpo e si prende il quarto posto: è corsa champions

CAGLIARI – Lantus torna a vincere in campionato dopo la delusione europea e si impone per 1-0 contro il Cagliari grazie a un gol di Dusan Vlahovic. Il serbo firma la rete decisiva al 12’ approfittando di un clamoroso errore di Yerri Mina. La squadra di Thiago Motta gestisce il vantaggio, soffrendo nel finale, ma riesce a portare a casa tre punti preziosi nella.Vlahovic sfrutta l’errore di MinaPronti via e lantus dimostra subito di voler indirizzare la gara con il proprio pressing aggressivo. Il Cagliari prova a resistere, ma al 12’ arriva l’episodio chiave: un retropassaggio errato di Mina si trasforma in un assist involontario per Vlahovic, che anticipa Caprile, lo supera e deposita in rete il pallone dell’1-0. Per l’attaccante serbo si tratta del 9° centro in campionato.