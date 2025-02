La gente deve sapere Ora o mai più interviene a sorpresa il marito di Valerio Scanu

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Il pubblico”. A Ora o mai più intervento adeldi. Ieri sera su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Marco Liori.è uno dei grandi protagonisti di questa edizione, sia per il suo talento e le sue esibizioni, in grado di emozionare il pubblico, sia per le polemiche con la giuria. Anche nell’ultima puntata non sono mancati scontri con Donatella Rettore.Nel corso della trasmissione c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Unaper, che non se lo aspettava. Ma anche per il pubblico e gli altri concorrenti. Marco Liori ha interrotto la scaletta per mandare in onda un vide messaggio di Luigi Calcara. Come noto,e Luigi si sono sposati il 7 settembre 2023 con una cerimonia celebrata in Campidoglio, a Roma, seguita da una festa a Vermicino.