Gamberorosso.it - La focacceria ligure di Buenos Aires nascosta nel barrio culla del tango

Leggi su Gamberorosso.it

Secondo alcuni dati raccolti nell’ultimo decennio, in Argentina il 60% della popolazione ha antenati liguri. E il forte legame tra Genova, la Liguria e il paese sudamericano è acclarata soprattutto in alcuni quartieri di. La Boca è il più famoso in materia, ma la passione per “fugazza” e pesto è palpabile anche a San Telmo, lo storicoche rivendica i natali del.San Telmo e le migrazioniSan Telmo uno dei quartieri più antichi della capitale argentina. Nel XVII secolo, la zona, chiamata Alto de San Pedro, era abitata principalmente da portuali e marinai. Nel 1734, i gesuiti iniziarono la costruzione della chiesa di San Pedro Telmo, dando il nome all'intero quartiere. Nel 1871, quando una devastante epidemia di febbre gialla colpì, le ricche famiglie che abitavano la zona la abbandonarono per prender dimora in quartieri più elevati e salubri e le grandi residenze vuote vennero affittate ai tanti immigrati che, verso la fine del XIX secolo, iniziarono ad arrivare in massa nella capitale argentina.