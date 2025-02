Calciomercato.it - La Fiorentina non c’è, Bernede all’ultimo respiro fa impazzire il Bentegodi

Il Verona vince 1-0 contro i viola grazie al gol in pieno recupero del centrocampista franceseContinua il momento di difficoltà della, che dopo la sconfitta interna contro il Como non riesce a risollevarsi a Verona. La squadra di Zanetti invece risponde bene dopo il ko di San Siro contro il Milan, conquistando tre preziosissimi punti in chiave salvezza, con una prestazione decisamente convincente.Verona-, 1-0: Zanetti vince e si risolleva (LaPresse) – Calciomercato.itI gialloblù ci mettono cuore e ordine dal punto di vista difensivo e soffrono poco. Nella prima frazione laè sicuramente più attiva, ma i colpi di testa di Kean e Zaniolo non fanno male a Montipò. Lo stesso Zaniolo ha poi una grossa occasione su imbeccata di Folorunsho, ma l’ex Atalanta è in fuorigioco.