Ilnapolista.it - La Fiorentina crolla a Verona: l’1-0 che decreta la terza sconfitta consecutiva arriva al 95?

La. Subisce gol al 95? con Bernede e perde 1-0. La squadra di Palladino subisce lae si allontana dalla Champions. Balzo delinvece che conquista tre punti di vitale importanza per la lotta salvezza.allaUn gol, quello del, segnato con la considerevole partecipazione di tutta la. Praticamente la Viola ha lasciato spalancato il campo, molle nei contrasti e poco determinata, e ilne ha approfittato. Lasi è spenta. Non gioca più sulle ali dell’entusiasmo dei giovani. Nel mese di febbraio appena sei punti conquistati in cinque partite, compreso il recupero con l’Inter vinto per 3-0. Da lì poi ko sempre con l’Inter, poi in casa col Como e oggi in campo del