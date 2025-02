Lanazione.it - La fine di Sciacchetrà. Barca verso la demolizione

Leggi su Lanazione.it

Per quasi venti anni è stata l’imzione regina della ’flotta’ del Parco nazionale delle Cinque terre, utilizzata per visite guidate, minicrociere costiere e workshop tematici sulla sostenibilità marina, e portando per mare uno dei prodotti iconici di queste terre eroiche. Ora, per lo storico ’’, imzione modello paraggina acquisita dal Parco nazionale del 2006, è arrivato il tempo della pensione. Nei giorni scorsi, l’ente di Manarola ha lanciato la manifestazione di interesse per individuare operatori per ladell’imzione, con possibilità di recupero di alcuni componenti quali i due motori principali, il generatore e parte di arredi storici per un eventuale interesse a fini di restauro. "Al momento attuale, le condizioni del bene sono tali da rendere impossibile un restauro economicamente sostenibile" si legge nell’avviso del Parco, corredato di perizia valutativa della storica imzione in legno a motore, costruita nel 1965 dai Cantieri Navali di Chiavari (ex Cantiere Gotuzzo) dai progettisti e maestri d’ascia Solari e De Negri.