La Filarmonica va in tour con Viotti. Ma prima Capuçon esordisce alla Scala

Gran ritorno di Lorenzosul podio delladella: il direttore svizzero sostituirà il maestro Riccardo Chailly, costretto a rinunciare per motivi di salute, nell’imminentenée in Europa che ingaggia il francese Gautier, uno dei più intensi violoncellisti della nostra epoca.che dunque debutta diretto dadomani alle 20, con lo stesso programma: la suite da "Romeo e Giulietta" di Sergej Prokof’ev impaginata da Chailly, il "Concerto in Si min. op. 104" di Antonin Dvorák per violoncello e orchestra e le Quattro versioni originali della "Ritirata notturna di Madrid" di Luigi Boccherini nella trascrizione di Luciano Berio, di cui ricorre il centenario della nascita. L’indomani, martedì, la partenza per lanée dellanel 2025, che toccherà le capitali europee della musica: la Konzerthaus di Vienna (25 febbraio), la Béla Bártok National Concert Hall di Budapest (26 febbraio), la Philharmonie di Lussemburgo (28 febbraio) e quella di Parigi (1° marzo), poi l’Auditorio di Saragozza (3 marzo) e il Nacional di Madrid (4 marzo).