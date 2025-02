Oasport.it - La Ferrari rischia con la SF-25: tanti cambiamenti per conquistare l’iride

Leggi su Oasport.it

A Maranello si è deciso dire. La SF-25 è nata con questo spirito, perfinalmente quelche manca da 18 anni. Sotto la guida del nuovo direttore tecnico, Loic Serra, giunto a Maranello a ottobre, si è deciso di andare oltre quello che si è sperimentato nel tempo, volendo voltare pagina.È il caso del passaggio alla sospensione anteriore pull-rod, puntando le proprie fiches su un miglioramento dello sfruttamento dei flussi per garantire una macchina più puntata sull’anteriore e quindi più facile da inserire in ingresso curva.Il tutto va contestualizzato anche una differente distribuzione dei pesi, con lo spostamento indietro dell’abitacolo, allo scopo di snellire la parte avanzata del telaio sempre per ragioni di efficienza e garantire una migliore gestione del fondo.