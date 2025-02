Ilrestodelcarlino.it - La Fermana va a Chieti. Serve la grande impresa

Il match di oggi è di quelli fondamentali per la, non solo per la classifica. Uscire dalla buca delle tre sconfitte consecutive è fondamentale per quello che riguarda la squadra canarina per invertire la rotta. In tal senso non è affatto "comodo" oggi alle 14,30 scendere in campo in casa deldi Daniele Amaolo, senza dubbio per risultati la squadra più in forma del momento e lanciatissima verso almeno la piazza d’onore.che ha lavorato in religioso silenzio in settimana, senza rilasciare dichiarazioni in ogni sua componente per precisa scelta. E’ stata fatta salva la vigilia con le parole di mister Fabio Brini. "Sicuramente affrontiamo unasquadra, costruita per un campionato di vertice e che arriva da risultati importanti, vedasi la vittoria di domenica scorsa nel derby con il Teramo.