Ilgiorno.it - La fattoria delle opportunità. La missione della Casa di Emma: "Al fianco dei bimbi più fragili"

In un luogo di verde incontaminato, tra Carate, Calò e Triuggio, sorge uno spazio quasi magico, dal saporeprofonda Brianza, che con la sua natura rigogliosa e il suo popolo di educatori e volontari si prende cura di bambini e adolescenti eloro famiglie. Ladiè oggi una realtà del Terzo settore consolidata, che nei suoi 26 anni di attività ha visto crescere il numero di volontari, professionisti e bambini seguiti, diventando un punto di riferimento di tutto il territorio. Ospita soprattutto bambini,fascia 3-10 anni, che si trovano al pomeriggio senza la possibilità di stare con i genitori, piccoli in condizioni dità e adolescenti che seguono percorsi per ritrovare serenità, permettendo anche la partecipazione direttafamiglie. Offre uno spazio enorme che include unaimmersa in 3 ettari di verde.