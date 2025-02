Lettera43.it - La destra si butta sulle neuroscienze: i rischi di questa nuova deriva politica

Sono di moda le. La novità diepoca è che si preferisce misurare il valore della conoscenza su base scientifica. Le nostre vite sono dominate?e orientate dagli algoritmi, il sapere si sta sempre più ibridando, la comunicazione tra esseri umani non è più solo linguaggio visivo, scritto o parlato, ma anche reazione neurochimica agli stimoli digitali: leci dicono che tutto avviene nel cervello, illudendoci forse di poter ridurre la complessità umana a circuiti neuronali, rendendola più comprensibile e maneggiabile.Ormai anche lasisempre di più(foto Getty).Le dimensioni cognitive, emotive e culturali analizzate come meccanismi biologici aprono affascinanti prospettive nel marketing, nella, nei media. Cosa succede quando mettiamo un cuoricino sotto a un post? Come risponde il cervello alle sollecitazioni che team specializzati di psicologi della Silicon Valley hanno simulato e previsto per trascinare il genere umano informa di tecno-schiavitù?Che modo subdolo di manipolare il consensoÈ appena uscito un libro di Simona Ruffino, che è neurobrand specialist, divulgatrice e influencer sui temi delleapplicate alla comunicazione, intitolato Non tutto è come appare – Contro la cultura della manipolazione?(prefazione di Paolo Di Paolo, Apogeo, 2025) che ci conduce nel mondo inquietante del pensiero binario, che riduce la realtà a dicotomie polarizzanti e che impoverisce la nostra capacità critica, un modo subdolo di manipolare il consenso di masse sempre più propense a credere a qualunque cosa appaia sui social.