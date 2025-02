Agi.it - La cugina del Papa: "Non si risparmia, l'ho rimproverato ma è senza cognisson"

AGI - "È un uomo eccezionale che non si. Ha sempre messo il suo compito davanti alla sua salute. Io lo sgrido sempre. Adesso prego e spero che vada tutto bene". A parlare è Carla Rabezzana, 93 anni,diFrancesco. Vive a Portacomaro d'Asti, paese d'origine della famiglia Bergoglio, dove per tutti il Santo Padre è semplicemente 'Giorgio'. "Prego tutti i giorni per Giorgio - spiega Carla all'AGI - e recito le preghiere ancora più di prima. Purtroppo di più non possiamo fare, speriamo che i medici riescano laddove noi non riusciamo. Spero che rimanga in ospedale il più possibile per curarsi fino alla guarigione completa". "L'ultima volta l'ho sentito poco dopo Natale, quando iniziava a non stare bene. Gli ho detto di curarsi, ma lui sminuiva e mi diceva 'stai tranquilla, è solo un raffreddore'.