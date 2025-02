Iltempo.it - La crisi respiratoria ieri mattina, i dubbi sull'anemia e il rischio della terapia intensiva: cosa temono i medici del Papa

Roma è in ansia per le sorti del Santo Padre. «QuestaFrancesco ha presentato unaasmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata a un', che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni». Recitava così,sera, il preoccupante bollettinoSala Stampa. Il, quindi, sta peggio del giorno precedente, quando ierano scesi nell'androne del Gemelli per il primo punto stampa dal ricovero avvenuto il 14 febbraio scorso. Il Pontefice ha avuto unae, quindi, bisogno di una trasfusione di sangue. Il bollettino medico, in particolar modo, riferisce di una«asmatica di entità prolungata nel tempo», che ha richiesto «anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi».