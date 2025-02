Quotidiano.net - La crisi in Medio Oriente e il ruolo dell’Italia: Tremonti e D'Alema al convegno di Montecitorio

Roma, 23 febbraio 2025 - Ilnegli scenari di guerra e nel rapporto con gli Stati Uniti, la prospettiva di "una pace giusta" nel conflittorientale. Saranno questi i temi del dibattito organizzato dalla Fondazione Italianieuropei che si terrà mercoledì 26 febbraio alle 16 a, con la partecipazione di Giulio, presidente della Commissione Esteri della Camera e presidente di Aspen, e Massimo D’che durante la guerra in Kosovo, in uno dei più delicati momenti del dopoguerra sul fronte dei conflitti internazionali, fu chiamato alla guida del governo italiano all’epoca delle operazioni militari Nato contro la Serbia di Milosevic ed è stato poi ministro degli Esteri nel secondo Governo Prodi., economista e volto storico della destra italiana, oggi nella fila di Fratelli d'Italia, ha di recente dato alle stampe il libro ‘Guerra o Pace’ per Solferino, in cui affronta i temi di più stringente attualità, dai dazi di Donald Trump aldella Ue nella competizione globale, sempre tenendo in stretta relazione i corsi e i ricorsi della storia ma con l'obiettivo di mettere in guardia i lettori da una eventualità da non sottovalutare, quella che si replichi su scala enormemente peggiore lafinanziaria del 2008.