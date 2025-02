Lapresse.it - La comunità ucraina in piazza a Roma: “Nessuna pace senza Donbass e Crimea”

A distanza di tre anni dallo scoppio della guerra inlaè scesa in. Un momento per ricordare le tante vittime del conflitto con la Russia ma anche per ribadire, come sottolineato dai cittadini ucraini e dall’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk, che unagiusta è solo unache mantenga l’integrità territoriale del paese: “sono ucraine, non potremmo mai accettare unache divida il nostro Paese”. Presenti al presidio inEsquilino anche tanti rappresentanti politici di Italia Viva, Pd, +Europa.