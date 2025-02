La comunità ucraina in piazza a Napoli | La pace sia giusta

Leggi su Ildenaro.it

Lacampana si è data appuntamento a, indel Plebiscito, per una manifestazione nel terzo anniversario dell'invasione russa. Una gigantesca bandiera è stata esposta, tra canti e preghiere in memoria delle vittime. "Basta morti, ma ladeve essere", è stato ripetuto. All'appuntamento sono presenti numerose associazioni napoletane, esponenti della politica e del sindacato, in segno di solidarietà con il popolo ucraino. Il console di Kiev a, Maksym Kovalenko, ha ricordato che la resistenzaall'attacco della Russia "è servita a difendere l'intera Europa, non solo il nostro Paese".