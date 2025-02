Lettera43.it - La Cina scommette sulla “nuova frontiera” sottomarina

Leggi su Lettera43.it

La chiamano già “stazione spaziale“. Come a sottolineare le ambizioni del progetto, destinato a cambiare le regole del gioco della ricerca in acque profonde. Dopo anni di dibattiti e revisioni tecniche, Pechino ha dato il via libera al primo impianto di ricerca sottomarino nel Mar Cinese Meridionale, un’area del Pacifico a dir poco strategica. Essendo una delle rotte marittime più trafficate al mondo, funge da arteria vitale per il commercio internazionale, facilitando il flusso del 64 per cento del totale delle merci a livello mondiale. Il Mar Cinese Meridionale, che copre un’area di circa 3,5 milioni di Km quadrati, è uno snodo cruciale anche per le sue risorse naturali. Nei suoi fondali si trovano abbondanti riserve di petrolio e gas naturale, stimate in miliardi di barili, senza contare le vaste riserve ittiche che sostengono l’industria della pesca di molti Paesi costieri.