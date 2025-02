Formiche.net - La Cina nel mirino degli investimenti America First. Il memorandum di Trump

Con unindirizzato a tutte le agenzie dell’amministrazione, reso pubblico sabato 21 febbraio, Donaldha delineato l’“Investment Policy”, ossia la strategia con cui intende attrarreda alleati e partner per creare posti di lavoro e ricchezza negli Stati Uniti, e contemporaneamente proteggersi dalle minacce derivanti daesteri, in particolare dalla Repubblica Popolare Cinese (Prc).La politica mira a facilitare gli“amici” attraverso processi accelerati, mentre restringe l’accesso – soprattutto cinese – a settori strategici statunitensi come tecnologia e infrastrutture. La direttiva emanata prevede restrizioni importanti su settori che supportano la strategia militare-civile della Prc, i cosiddetti ambiti “dual-use”, e promuove revisioni di accordi fiscali esistenti.