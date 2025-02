Ilgiorno.it - La chiesa perduta. Era la più antica e amata ma venne abbattuta per farci una strada

Mani provvidenziali staccarono quell’affresco dal muro prima che facesse la fine dellain cui era contenuto, demolita da capo a piedi. Oggi è ancora possibile ammirarlo all’interno del Museo del Duomo, mentre un dipinto che lo raffigura campeggia tuttora alle spalle dell’arciprete di Monza, nella Canonica del Duomo, a testimonianza di quello che fu e che ormai non è più. Se tutti conoscono la Basilica di San Giovanni (o Duomo) come lapiùdi Monza, è bene ricordare che appena dopo di esso la palma spetta a un luogo che ormai non c’è più: ladi San Michele Arcangelo. Realizzata secondo la tradizione in piena epoca longobarda, nel 628 dopo Cristo (sebbene la prima certezza della sua esistenza si ritrovi soltanto in un documento del 903), sorgeva dove oggi corre la via Francesco Crispi, sempre nel cuore del centro storico, e dove ancora faceva bella mostra di sé fino al 1921.