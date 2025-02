Ecodibergamo.it - «La Chiesa è un cuore pulsante che ha come motore l’amore»

IN CATTEDRALE. Il Cardinale Parolin ha presieduto l’ordinazione episcopale di monsignor Bravi: «Sia artefice di dialogo per risolvere i conflitti». La preghiera per la salute di Papa Francesco.