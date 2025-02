Ilgiorno.it - La casa delle cosche confiscata. Nuova vita per Villa Verbano. Ospiterà 9 persone in difficoltà

Taglio del nastro ieri mattina per, l’ex reggia di un boss della ‘ndrangheta acquisita dal Comune e trasformata in un alloggio temporaneo per nuclei famigliari in. Per l’occasione, accanto al sindaco Gianpiero Bocca c’erano anche i suoi colleghi sindaci di Varedo, Bovisio Masciago, Muggiò e Nova Milanese (foto), con la vicesindaca di Limbiate e rappresentanti della città Desio, ma anche il Questore di Monza e Salvatore Barilaro, la viceprefetto Marialaura Liberatore e il dirigente dell’Ufficio di Milano dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Roberto Bellasio. Ladi lusso, che è stata ribattezzata con il nome del Lago Maggiore ricordando la via in cui si trova, nel quartiere Molinello, è disposta su tre piani, tra cui un’ampia taverna in grado di ospitare una sala conferenze.