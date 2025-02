Lanazione.it - La capolista Orbetello alla prova Fonteblanda

Il campionato di Prima categoria si avvicinafase decisiva. Ma prima la(52 punti) dovrà battere ildi Miraldo Sabatini che lotta per la salvezza. I neroverdi sono un ostacolo da non sottovalutare in quanto sono in ripresa e cercheranno di rendere la vita difficile ai rivali in questo sentitissimo derby. Il Venturina affronterà il Monterotondo (35 punti) in una sfida diretta che potrebbe rimescolare le gerarchie playoff. L’Argentario sarà di scena in quel di San Gimignano. I santostefanesi cercano punti pesanti che gli avvicinerebbero sempre piùsalvezza diretta. Sant Andrea-Scarlino, sfida fratricida in un derby maremmano che può risultare decisivo. Il programma:, Monterotondo-Venturina, San Gimignano-Argentario, Sant’Andrea-Scarlino.