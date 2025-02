Lanazione.it - La capolista Montevarchi oggi pomeriggio contro l’Union

Non sarà una partita come tutte le altre quella cheBasket Prato giocherà questoalle 18 alla palestra Toscanini. La squadra di coach Paoletti se la dovrà infatti vedere con laFidesche vanta un ruolino di marcia di tutto rispetto, avendo vinto tutte le 18 gare che ha fin qui disputato in questo campionato di serie C. Da parte sua, invece,Prato ha la necessità di riscattare la sconfitta patita nel precedente turno con il diretto concorrente Pino, che è costata la perdita del terzo posto proprio a favore dei fiorentini. Alla vigilia di questa sesta giornata di ritorno la squadra pratese si trova in quarta posizione a quota 22 a due punti dal Pino terzo e a 14 lunghezze di distacco dallaodierno avversario. Intanto Niccolò Lanari non fa più parte del roster della prima squadra ed è passato al Montemurlo Basket in DR1.