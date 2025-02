Juventusnews24.com - Koopmeiners titolare o no in Cagliari Juve? Decisione importante di Thiago Motta, si va verso questa scelta per l’olandese. Cosa succede

di RedazionentusNews24o no in? Ecco ladiperil match di Serie ASi delineano le scelte diin vista didisera, valida per la 26ª giornata del campionato di Serie A. Occhi puntati su Teun, febbricitante ma comunquenella trasferta – dolorosa – sul campo del Psv in Champions League.Il centrocampista olandese dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina all'Unipol Domus per far spazio a Locatelli e Thuram in cabina di regia. Il suo apporto sarà comunquea gara in corso per il tecnico bianconero.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DI