Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, contro il Cagliari va sfatato un tabù: contro i rossoblù non ha mai fatto questo. Il dato

di RedazionentusNews24, l’olandese vuole riscattare la sua stagione con un goal che significherebbe molto anche a livello statisticoLa prima stagione di Teuncon laè stata sin qui molto deludente. Per riscattarsi il giocatore ha una grande opportunità: segnare alcui non ha maigoal. La statistica di seguito conferma la tesi. STATISTICA – «Teunha disputato cinque partite di Serie Ail, senza segnare; tra le squadrecui non ha trovato il gol nella competizione soloInter e Udinese (sei) conta più gare.»Leggi suntusnews24.com